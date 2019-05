El GEiEG Uni perd la final i és subcampió d'Espanya júnior

El Citylift GEiEG Uni es va quedar a les portes de repetir l'històric èxit grupista del 1990 a Salt, quan un equip entrenat per Pepe Rodríguez es va proclamar campió d'Espanya. Ahir, però, les gironines no van tenir la mateixa sort i un mal últim quart va condemnar les de Mau Puig davant el Movistar Estudiantes, que s'acabaria imposant per 36-48.

En un partit molt igualat i amb una anotació baixa, l'encert de la rival Begoña de Santiago va ser clau per decantar el partit a favor de les madrilenyes. Ella sola va fer més de la meitat dels punts del seu equip, 25, sis dels quals van servir per decantar la balança al seu favor quan faltaven dos minuts per al final.

Per part de les gironines, la banyolina Júlia Soler va ser la màxima anotadora del seu equip amb 15 punts. Mentre, Laia Moya va acabar amb 6 punts i 13 rebots i Fatou Cisse va capturar 23 rebots.

El segon lloc en el Campionat d'Espanya és un nou èxit per al bàsque femení gironí, menys d'una setmana més tard que el primer equip de l'Spar Citylift Girona es proclamés campió de la Lliga Dia.