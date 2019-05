Un jove mor en una cursa a Santa Coloma de Farners

Un jove ha perdut la vida avui durant la Cursa de Muntanya del Pa amb Tomàquet, a Santa Coloma de Farners. Ha caigut desplomat prop de l'arribada en patir una aturada cardiorespitòria. Els serveis d'emergència i protecció civil no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els organitzadors han lamentat la mort del participant a la cursa i han mostrat "tot el suport possible a familiars, amics i companys del corredor". La seva publicació ha Facebook s'ha omplert de mostres de condol.



La Cursa de Muntanya del Pa amb Tomàquet, que enguany arribava a la seva cinquena edició, constava de tres modalitats: un recorregut de 21 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu, un segon recorregut de 12 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu, i finalment una marxa popular de 9 quilòmetres i 200 metres de desnivell.









Des de l'@AjSCFarners ens afegim al dol dels familiars pel participant que avui ha perdut la vida a la cursa del Pa amb Tomàquet a causa d'una parada cardio-respiratòria. I agraïm a @fastcompeticio, @mossos @AVPC_SCFARNERS i @semgencat els esforços que han fet per reanimar-lo pic.twitter.com/KWRP963Nf1 — Ajuntament SCFarners (@AjSCFarners) 12 de maig de 2019