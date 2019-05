L'Handbol Banyoles fa el salt

L'Handbol Banyoles ha pogut celebrar, en el setè intent, l'ascens a Primera Nacional gràcies a una gran victòria contra l'Agustinos en l'últim partit de la fase disputada al pavelló de La Draga. Els gironins sabien que la possibilitat de pujar com a primers no seria possible després que en el primer partit de la jornada el Corazonistas, que els havien derrotat dissabte, també havia superat el Navarrete (20-27). Però quedava una bala a la recàmara: fer-ho com un dels tres millors segons. I això passava per guanyar de quants més gols millor, per decantar l'average en els empats a 4 punts.

Els de l'Estanya havien guanyat de 8 en la primera jornada, van caure d'un dissabte i avui s'han imposat 22-15, sumant 7 gols més al seu average particular. I això els ha acabat valent l'ascens.

Quan s'ha acabat el partit, els jugadors i tècnics del Banyoles i els aficionats han continuat al pavelló seguint on-line la resta de partits. Un cop determinat que els gironins eren entre els tres millors, la festa s'ha disparat a la Draga. Juntament amb el Banyoles pugen com a segons l'Osca B i el Carballal. Com a primers ascendeixen Corazonistas, Guadalajara, Màlaga, Pozoblanco, Águilas i Pereda.