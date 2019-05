L'Olot es desfà del Terol per participar a la Copa

La Copa del Rei s'ha convertit en el principal objectiu de l'Olot en aquest final de temporada. Aquesta tarda ho ha deixat ben clar amb una gran victòria al camp de la Pinilla davant del Terol (1-4).

Els homes de Raúl Garrido ràpidament s'han avançat amb un gol de Xumetra, que poc després igualaria el conjunt local. Guzmán s'ha encarregat de tornar a posar als garrotxins per davant del marcador abans del descans, mentre que a la segona part l'han ampliat amb una diana d'Hèctor Simón i un altre del davanter de Badalona, que aconseguia fer el doblet.

La victòria fa que el conjunt entrenat per Raúl Garrido s'asseguren jugar la pròxima edició de la Copa del Rei. Els olotins són desens i els set primers es classifiquen per la Copa, però entre el Top7 hi ha tres filials.