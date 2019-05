L'Olot visita el camp del Terol amb el bitllet per accedir a la Copa entre cella i cella

Es podria dir que l'Olot afronta la penúltima jornada de la temporada amb tranquil·litat: té el descens a 6 punts i els reptes per als dos partits que queden són més bonics que no pas haver de patir per assolir la salvació. L'objectiu principal és classificar-se per a la Copa del Rei, competició a la qual accediran els 7 millors equips de cada grup de Segona B sense comptar els filials. Els olotins són precisament els setens en aquesta pugna i puntuar avui a Terol (18.00 h) podria assegurar-los competir a la Copa el curs vinent. «Fins ara no teníem un objectiu clar, però ara és evident que el tenim: classificar-nos per a la Copa del Rei. Hem de ser valents i competir per assolir-ho. La nostra intenció és guanyar encara que es pugui arribar a considerar bo un empat», valorava Raúl Garrido. Amb una victòria, els garrotxins assegurarien jugar aquesta competició la temporada vinent, tot i que un empat també els classificaria si l'Ejea no guanyés a la Nova Creu Alta.

La dinàmica dels olotins sumant de tres no és bona. Els de Garrido fa 8 jornades que no guanyen. La part positiva, com explica el tècnic, és que l'equip només ha perdut dos enfrontaments dels 8 que fa que no guanya. «Fa molt partits que no guanyem però perdem molt poc. Aquest grup és molt complicat, hi ha equips molt potents i a hores d'ara tots es juguen coses i competeixen per algun objectiu. Com dic sempre, hem de ser conscients d'on som». Avui, l'Olot tindrà davant un Terol que pot certificar matemàticament la salvació si suma els 3 punts i Alcoià i Sabadell no guanyen els seus partits. Aquest condicionant farà que, a priori, el partit sigui molt dur per als garrotxins.

Garrido recupera Marc Mas i Hèctor Simón, que estaven sancionats, mentre que Alan Baró és dubte després de la seva fractura de nas en l'últim partit a casa davant l'Ebro. El porter Pol Ballesté tindrà la titularitat.