El miracle del Bàsquet Girona s'acaba amb una derrota a Azpeitia

Fa un mes semblava que la cinquena plaça era una utopia, però tres victòries consecutives havien fet que el Bàsquet Girona arribés viu en l'última jornada amb l'objectiu d'escalar fins al cinquè lloc de la classificiació. Això sí, s'havia de donar una carambola que, finalment ahir, no es va produir. Dels quatre partits -comptant el seu- dels quals havien d'estar pendents els gironins per poder optar a jugar la fase d'ascens a LEB Or, només es va donar un marcador favorable. En tot cas, els de Fontajau sabien que per optar al miracle havien de guanyar a la pista del Juaristi, i això ja no es va produir (77-71). Per tant, les victòries de Navarra i Peixe Galego ja no interessaven als de Formento, ni tampoc la derrota del Zamora a casa davant l'Almansa. D'aquesta manera, el projecte liderat per Marc Gasol i que ha tingut tans alts i baixos aquesta temporada, haurà de seguir un any més a LEB Plata.

La cosa ja era complicada al descans. El Navarra guanyava d'onze punts (36-25), mentre que els altres dos partits anaven molt igualats. Per la seva banda, els de Formento empataven a 30 després dels dos primers períodes, però la cosa es va posar encara més difícil en el tercer quart, quan els gironins queien de dotze punts de diferència (51-39).

Malgrat això, en l'últim període hi va haver un bri d'esperança quan semblava que l'última espurna ja s'havia apagat. Els gironins van retallar distàncies i en l'equador del quart perdien tan sols 64-62. Fins i tot van disposar de dos triples per posar-se per davant, però van errar. Mentrestant, els gallecs i els zamorans perdien i el Navarra només guanyava d'un (54-53). L'esperança es va esvair ràpidament. Els navarresos van tornar a agafar un avantatge de cinc punts, mentre que els de Formento perdien de quatre quan faltaven dos minuts per al final. De fet, el conjunt visitant va anar a remolc durant tota la segona part del partit, tot i que havien arribat a dominar el marcador en alguns moments del primer temps.

El partit a Azpeitia va ser el primer en acabar i els gironins ja sabien que, amb la derrota, totes les opcions de quedar cinquens se n'anaven en orris. Però no van ser els navarresos qui finalment van aconseguir la cinquena posició quan ho tenien tot de cara. Els de Xabier Jimenez, tot i que van patir, van acabar guanyant al Villarrobledo (78-74). No obstant, el Peixe Galego, contra tot pronòstic, va capgirar el partit davant l'Alacant (91-86) i tenint l'average guanyat amb els navarresos, van acabar cinquens. Juntament amb el Villarrobledo, l'Almansa i el Múrcia lluitaran per aconseguir una plaça a la segona categoria de bàsquet estatal -només un dels quatre equips la pot aconseguir. De la seva banda l'Alacant, després de quedar líder, ja ha pujat directament.