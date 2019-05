El Peralada cedeix contra l'Alcoià

La continuïtat del Peralada a Segona B perilla més que mai, després de perdre contra l'Alcoià (2-3) aquesta tarda al Municipal. Un resultat molt cruel, tenint en compte la seva posada en escena.

Els de Chicho ho tenien tot de cara a l'inici de la segona part amb l'avantatge al marcador, que ha posat Paik abans del descans amb un golàs de falta. Els visitants han respost amb el gol de l'empat, però Èric Montes ràpidament ha salvat els mobles tornant a avançar el conjunt xampanyer.

Amb la mala fortuna que el porter Bañuz els ha aturat un penal que hauria estat clau, els peraladencs han rebut la patacada al tram final amb dos gols més.

Aquesta és la cinquena derrota consecutiva del Peralada, que continua en descens. Amb aquest resultats, el filial gironí ja no pot aconseguir la permanència. En el millor dels casos, podria haver-hi un triple empat per aconseguir la posició de play out amb el Castelló i el Terol. Els de Chicho necessiten guanyar al camp de l'Ejea i els rivals no han de puntuar.