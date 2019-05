La permanència del Peralada passa per guanyar avui a casa

L'última final a casa. I amb més exigències que mai. Aquesta vegada, no val a badar. A falta de només dues jornades per acabar la lliga, el Peralada-Girona B afronta aquesta tarda un duel vital per mantenir-se a Segona B contra l'Alcoià (18.00 h), un rival amb la mateixa set que els xampanyers.

La mala fortuna ha portat els nois de Narcís Pèlach, Chicho, allà on ningú vol trobar-se. Encara menys a hores d'ara. Una dinàmica de quatre derrotes seguides ha encallat els empordanesos a l'avantpenúltima posició amb 38 punts –comptant el cuer Ontinyent, que ja ha abandonat. Amb un més i marcant el play-out, hi ha l'Alcoià, que l'última jornada va veure la llum imposant-se al Sabadell. «Tot el que hem après ho hem d'aplicar diumenge al camp. Ara sí que és una final, i en una final l'única cosa que importa és el cor, la força i la unió», assegurava Chicho després de l'última decepció. El Peralada vol anar a totes i per aconseguir la victòria, el club ha decretat l'entrada d'accés gratuït per sentir l'escalf de la seva afició. L'equip tindrà les baixes de Iago López i Kilian per lesió, Vito i Teo per sanció. També Soni, convocat amb el Girona.