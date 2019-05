El Salt certifica el descens de categoria

El Salt no va poder remuntar els quatre punts que necesstiva en la tornada del play-out contra el Martinenc i, per tant, la pròxima temporada militarà a Copa Catalunya. Els d'Oriol Verdés es van veure superats pels locals (87-70), que de seguida els van guanyar la partida. Tot i que els saltencs van ser els primers a puntuar tenint encert des de la línia de 6,25, el Martinenc va creure més en la permanència i ràpidament va remuntar. Arribant al descans amb el marcador 41-38, el Salt va abaixar els braços al tercer parcial i ja no va poder fer res al quart per impedir la derrota en el que va ser l'últim duel a Lliga EBA.