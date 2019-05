Un trist Barça cicatritza la seva ferida davant un Getafe maldestre

El FC Barcelona, campió de LaLiga Santander, ha cicatritzat la seva eliminació en les semifinals de la Lliga de Campions amb un triomf (2-0) gris davant el Getafe en la penúltima jornada del campionat, disputada al Camp Nou, contra un rival maldestre, que va merèixer més per moments i que s'ha vist expulsat provisionalment de la 'Champions'.

En el possible adéu del Jasper Cillesen al feu blaugrana, el Barça va encunyar un triomf de manual, sense lluentor i amb la memòria encara posada en el desastre històric a Anfield que va apartar als blaugrana del principal objectiu del curs acadèmic: la final de la 'Champions' al Wanda Metropolità.

Tan sols l'autor del punt blaugrana -l'altre va ser en pròpia porta de Djené-, Arturo Vidal, al qual l'afició li va agrair que fos l'únic que va ficar la cama en aquell malson de nit contra el Liverpool, i l'ídol Messi van superar el plebiscit d'un Camp Nou semibuit, incrèdul encara per la remuntada d'un Liverpool que sí que va creure en la passada.

Enmig, el Getafe va poder aprofitar en el tram inicial el neguit de l'equip i l'afició per a amarrar la seva històrica classificació per a Europa per la porta gran, la 'Champions', però Jorge Molina, el millor del curs dels de Bordalás, no va afinar la punteria en un parell de tirs davant de Cillessen com en altres tardes.

En canvi, els de Valverde van treure profit a una falta llançada per Messi que ha pentinat Piqué i ha acabat per rematar Arturo Vidal en el 1-0 poc abans del descans. No va merèixer tant càstig el Getafe, que, amb Ángel i Jorge Molina, havia alimentat la defensa d'un Barça trist.