Valverde diu que se sent «amb forces» malgrat el desgavell contra el Liverpool

Ernesto Valverde, l'entrenador del Barça, va realitzar ahir una extensa roda de premsa pocs dies després de la desfeta al camp del Liverpool que va suposar l'eliminació a la Lliga de Campions. Entre d'altres coses, va assegurar que se sent «amb forces», ell i els seus futbolistes, per afrontar la situació i no pas «per amagar-nos sota d'una pedra».

Valverde va comentar també que havia parlat fa un parell de dies amb el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, i que sent que el club està amb ell. «Quan hi ha un cop així, tot trontolla i sembla que cal cremar-ho tot, que cal trencar-ho tot i després cal posar-ho tot al seu lloc», deia. L'entrenador va explicar que Bartomeu li va transmetre el seu suport. «Em va preguntar com estava, jo li vaig preguntar també a ell. Em va transmetre el seu suport absolut», va deixar ben clar.

L'esperada compareixença de premsa del tècnic blaugrana es va allargar durant setze minuts. Hi van haver fins a catorze preguntes per mesurar l'estat anímic del tècnic, en entredit després del despropòsit d'Anfield, on el Barça va caure per 4-0 i va deixar escapar l'avantatge de 3-0 que tenia del partit d'anada. «No he tornat a veure una altra vegada el partit, però el tinc al cap», va dir Valverde, qui va admetre també que els dos gols marcats per Wijnaldum en els primers minuts del segon temps, «van tombar en la lona» el seu equip.

Sobre l'estat d'ànim de tots plegats va fer la següent valoració: «Estem tocats, no ho negaré. Tenim una responsabilitat no només amb nosaltres mateixos, sinó també amb la nostra afició. Podem perdre, però el problema és com vam perdre, sobretot en el segon temps. Ha estat molt dolorós, però no queda cap altre cosa que mirar cap endavant». L'entrenador del Barça va ser molt gràfic per definir com s'han sentit en aquests darrers dies. «Ha estat com la pel·lícula La gran evasió; jo era com Steve McQueen que l'agafen cada vegada que intenta escapar-se. Em sento igual, sento que em fiquen a la cel·la de càstig cada vegada que he intentat oblidar això». De tota manera, va aclarir que el vestidor té encara «capacitat d'il·lusionar» l'afició tot i admetre que en aquests últims dies «el que més pesa és la part negativa». Del partit d'avui i sobre la possible reacció del públic, Valverde va dir que la gent es pot manifestar «com cregui convenient» ja que «quan es produeix un cop així» sempre hi ha l'ocasió per recriminar-ho tot «al tècnic, l'extrem esquerre o el central».