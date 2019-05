Al CEB Girona no li serveix la victòria

El CEB Girona va guanyar a casa contra els Lluïsos de Gràcia A (72-56), però no li va valer per poder classificar-se per al play-off d'ascens a la Lliga EBA, ja que depenia d'una derrota del Sol Gironès Bisbal que no es va produir. Així, els gironins acaben en cinquena posició. Ahir van dominar el partit des del principi amb un parcial de 19-9 en el primer període que els va valer per afrontar la resta de partit amb tranquil·litat, i al final del tercer quart el partit ja estava sentenciat (50-34) a favor dels locals.