Un Barça dolgut s'imposa al Getafe en un deslluït comiat de la Lliga a l'estadi

Un gol d'Arturo Vidal en el primer temps i un altre d'Arambarri en pròpia meta en el minut 89 després d'una acció de Messi, van liquidar un exercici sense substància amb el qual el Barcelona va acomiadar davant el Getafe (2-0) la temporada de la Lliga a casa, el primer partit després del desastre d'Anfield.

Avorriment sense futbol, absentisme a les grades i alguns xiulets, gairebé tots per al brasiler Philippe Coutinho, centre de pràcticament totes les crítiques pel desastre d'Anfield, en un partit pla, en què el Barcelona no es jugava res i el Getafe, el seu futur europeu. L'equip que fa una setmana va ser victorejat pels seus aficionats en aixecar la copa de la Lliga Santander s'enfrontava al morbo per com seria rebut després de l'inexplicable 4-0 davant el Liverpool. Coutinho es va retirar lesionat i arribarà molt just a la final de Copa.

Els de José Bordalás van pressionar i van posar tensió al seu futbol. Mitjançant Ángel i Jorge Molina van poder avançar-se. Primer després d'una rematada del segon a passada del primer en el minut 11, i de nou Molina a la mitja hora després d'un error de Busquets.

Entre el murmuri dels aficionats, el Barça no oferia sobresalts a la grada. El Barcelona va tardar 36 minuts a rematar a porta -per part de Rakitic- i tres més a obrir el marcador. Una falta servida per Messi va ser pentinada per Piqué, va ser salvada per David Soria i va ser acabada per Arturo Vidal. A la segona part, el Barça va estar millor, va arraconar el rival i si no va golejar va ser per les intervencions de David Soria, que tot i això, no va poder evitar l'autogol d'Arambarri.