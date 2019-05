Djokovic es corona triple campió a Madrid derrotant Tsitsipas

El tennista serbi Novak Djokovic no va donar opcions al grec Stefanos Tsitsipas i va conquistar per tercera ocasió en la seva carrera al Mutua Madrid Open, quart Masters 1.000 de la temporada, després d'imposar-en dos sets per 6-3, 6-4 en poc més d'hora i mitja.

El número u del món es va quedar amb tot l'espectacle a la Caja Mágica. Malgrat els dubtes amb què arribava a la capital, el de Belgrad es va coronar després d'un gran partit i va unir aquest triomf als de 2011 i 2016,