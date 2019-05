Femení. Victòria davant 400 espectadors (4-1)

L'Olot femení tenia dos objectius ahir en el partit contra el Seagul de Badalona: guanyar per acabar la temporada en sisena posició i intentar portar un miler d'espectadors a veure un partit de fubol femení. El primer es va aconseguir amb la victòria per 4-1 de l'equip que entrena Moi Dubé; mentre que la segona es va quedar amb 400 espectadors que, però, va ser una afluència vista com un pas endavant per part del club.