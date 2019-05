El Figueres no té sort i acaba empatant a zero davant el Cerdanyola

El Figueres no va passar de l'empat a 0 a Vilatenim davant el Cerdanyola. Cap dels dos equips es jugava res. Assolida la permanència la gràcia estava en el fet que si els figuerencs guanyaven passaven per davant dels barcelonins en la classificació, però no es va donar el cas.

Va ser un partit en el qual es notava que a cap dels dos els hi anava la vida. Passada la mitja hora de joc no s'havien vist ocasions clares ni tampoc hi havia un dominador clar. Però van ser els locals els primers a provar-ho, sense sort. Xavi Ferron va tenir l'ocasió més clara, al minut 32, però la picadeta per damunt el porter va topar amb el travesser.

De fet, les millors ocasions de gol van ser per al conjunt local, però ahir els figuerencs no estaven encertats de cara a porteria, davant un rival que amb prou feines va inquietar la porteria d'Aroca. Així, empatat a 0, en l'últim partit de la temporada a un Vilatenim que espera que la pròxima sigui millor.