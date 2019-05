Lewis Hamilton pren el lideratge a Bottas imposant-se a Montmeló

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Circuit de Barcelona. El britànic suma el tercer triomf consecutiu a Montmeló, i aconsegueix a més el lideratge al Mundial en superar el seu company Valtteri Bottas, segon, mentre que Carlos Sainz (McLaren) va puntuar de nou, després de remuntar quatre posicions, davant la seva afició.

Hamilton sortia segon i va agafar l'interior del primer revolt a Valtteri Bottas, que es va adormir i va perdre l'avantatge de la pole. No hi va haver canvis en la carrera, dominada de principi a fi pel britànic, que a més va aconseguir un punt addicional en fer la volta ràpida en carrera per reforçar el seu recuperat lideratge al campionat. Ara, el britànic el domina amb 111 punts, pels 105 del seu company d'equip.

Cinquè doblet en cinc carreres per a Mercedes, que salven la primera cursa de la gira europea i en la qual, en teoria, els equips portaven diverses millores. No els va importar per res a les «bales platejades», que segueixen amb la seva particular batalla, deixant molt per darrere els seus rivals tot i l'entrada, en el tram final de la cursa, del safety car, que va estrènyer les coses.

Hamilton, que va sumar la seva quarta victòria al circuit de Montmeló, va aconseguir la primera posició en el primer revolt, a la primera volta, superant un Bottas que va reportar després de la carrera un petit problema en el seu monoplaça. Però després no va ser capaç d'inquietar el seu company i rival, que tenia un avantatge oscil·lant entre els 7 i els 11 segons. Tercer va ser l'holandès de Red Bull Max Verstappen, després d'una altra bona carrera a Barcelona per a ell i sent millor que els Ferrari de Sebastian Vettel, quart, i Charles Leclerc, cinquè. Els Ferrari tenien dipositades expectatives i esperances per a aquesta carrera, però la nova unitat de potència no va poder servir-los ni per signar podi. Això sí, Leclerc i Vettel van protagonitzar un bon duel entre ells, ordres d'equip incloses.

Pierre Gasly (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas), Carlos Sainz (McLaren), Daniil Kvyat (Toro Rosso) i Romain Grosjean (Haas) van completar el Top 10 i la zona de punts. Sainz va ser vuitè i, amb una altra remuntada a «casa», puntua de nou a Montmeló tot i sortir dotzè. Setè a Bakú (Azerbaidjan), torna a situar el seu MCL34 a la zona de punts amb una notòria vuitena posició.

Al Circuit de Barcelona-Catalunya és complicat avançar, i el madrileny va millorar quatre posicions en una actuació similar a la de 2017, quan va ser setè sortint, com aquesta vegada, dotzè. No obstant això, el monoplaça papaia de Sainz no es va veure beneficiat en aquesta ocasió per abandonaments.

Va superar els Toro Rosso en l'estratègia i va guanyar una posició extra, en la volta 59, avançant a final de recta el Haas de Romain Grosjean, després d'un intent previ en el qual es van tocar quan el madrileny tenia la millor traçada. Bona cursa per a Sainz i per a McLaren, tot i l'abandonament per accident de Lando Norris.