L'Handbol Banyoles fa el salt

L'Handbol Banyoles va poder celebrar ahir, en el setè intent, l'ascens a Primera Nacional gràcies a una gran victòria contra l'Agustinos en l'últim partit de la fase disputada al pavelló de la Draga. Els gironins sabien que la possibilitat de pujar com a primers no seria possible després que en el primer partit de la jornada el Corazonistas, que els havien derrotat dissabte, també havia superat el Navarrete (20-27). Però quedava una bala a la recàmara: fer-ho com un dels tres millors segons. I això passava per guanyar de quants més gols millor, per decantar l'average en els empats a 4 punts.

Els de l'Estany havien guanyat de 8 en la primera jornada, van caure d'un dissabte i ahir es van imposar 22-15, sumant 7 gols més al seu average particular. I això els va acabar valent l'ascens. Els de Gerard Espígol van sortir amb l'accelerador a fons i a partir d'un 4-0 de parcial inicial, ja no van deixar cap oportunitat pel seu rival. Veure's per davant va donar tranquil·litat al Banyoles, que de seguida va oblidar el cop dur de la derrota contra el Corazonista i va creure en les seves possibilitats d'ascens.

«Hem fet una sortida increïble. Sabíem que calia fer molts gols. Tot passava pels 10 primers minuts, perquè venint de perdre, se'ns podia fer una muntanya molt grossa si l'Agustinos se'ns hagués posat per davant. Però l'equip ha fet una defensa increïble i el suport de l'afició en un pavelló ple ha sigut decisiu», explicava Espígol un cop assegurat que es feia el salt de categoria.

Quan es va acabar el partit, els jugadors i tècnics del Banyoles i els aficionats van continuar al pavelló seguint on-line la resta de partits. Un cop determinat que els gironins eren entre els tres millors, la festa es va disparar a la Draga. Juntament amb el Banyoles pugen com a segons l'Osca B i el Carballal. Com a primers ascendeixen Corazonistas, Guadalajara, Màlaga, Pozoblanco, Águilas i Pereda.