El Llagostera es retroba amb el triomf i té el títol de Tercera a tocar

Després de dos empats seguits el Llagostera sabia que havia de guanyar per mantenir-se al capdavant de la classificació i dependre d'ell mateix en l'última jornada per proclamar-se campió del grup cinquè de Tercera. Patint, però es va aconseguir. Un solitari gol de Sascha al minut 36 de partit va donar la victòria al conjunt entrenat per Oriol Alsina davant la Grama (1-0), que, d'aquesta manera, té a tocar poder jugar l'eliminatòria d'ascens directe a Segona B. Els blaugrana han de guanyar al camp d'un Ascó ja descendit. En cas que no sumin els tres punts haurien de firmar el mateix resultat que l'Hospitalet, que ahir va guanyar al camp del Santboià (0-1) i la setmana que ve rep el Reus, que no es juga res. La victòria també dona, matemàticament, la classificació del Llagostera per a la propera Copa del Rei en el nou format impulsat per la Federació.

Els blaugrana sabien que havien de sumar els 3 punts per seguir líders i s'hi van posar de valent des del principi per encetar el marcador. En els 20 primers minuts, els locals es van aproximar a la porteria defensada per Caleb, però tampoc el van fer lluir. Només Moussa, al 18, va encarar el porter, però no va poder marcar.

Els problemes per Oriol Alsina van arribar al minut 23, quan el lateral Bigas va haver de marxar, lesionat. El seu lloc el va ocupar Maynau. Però tot i que el Llagostera dominava i tenia la pilota no aconseguia inquietar la porteria rival ni crear ocasions clares de gol.

Tot va canviar al minut 36, quan Sascha va caçar un rebot dins l'àrea per batre Caleb. El davanter va marcar la seva tretzena diana de la temporada, un gol molt important per a les aspiracions del conjunt gironí per tornar a Segona divisió B.

Els visitants, que no s'havien aproximat a la porteria de Marcos en el primer temps, ho van provar per primer cop en els 3 minuts de la represa, però el xut de Duarte va sortir per sobre el travesser. Era la primera intenció de marcar dels barcelonins en tot el parit.

I és que la tònica no va canviar, els locals seguien dominant, però igual que en la primera part no trobaven el camí per crear perill. No va ser fins poc després de l'hora de joc que es va produir la jugada polèmica del partit. El golejador Sascha va aconseguir rematar una pilota que l'afició i el davanter van veure dins la porteria, però l'àrbitre no va voler saber res d'aquella jugada i l'1-0 va continuar al marcador.

L'1-0 no deixava content el conjunt d'Alsina, ja que un gol visitant faria que tota la feina feta fins llavors se n'anés en orris. Tot i que la Grama no creava perill, no es podia estar tranquil, i als jugadors se'ls va notar amb cert nerviosisme en algunes passades. Faltava prendre més bones decisions en moments puntuals, però l'afició local mai va veure perillar el marcador perquè la Grama no es va aproximar amb claredat a la porteria de Marcos, i l'1-0 feia justícia al que s'havia vist durant els 90 minuts de joc.