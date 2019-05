L'Olot s'imposa al Terol i s'assegura el bitllet per jugar la nova Copa del Rei

La temporada vinent l'Olot jugarà la Copa del Rei en una edició que la competició canviarà de format instaurant-se les eliminatòreis a un partit que, sobre el paper, donaran més opcions als equips més petits. La classificació dels garrotxins per a la Copa es va fer efectiva ahir després de la golejada de l'Olot al camp del Terol (0-4). Els gols de Xumetra, Héctor Simón i els dos de Guzmán van certificar una solvent victòria per coronar una temporada sense patiments i que representa un pas més en el creixement del projecte.

Amb un Terol angoixat i necessitat de punts, l'Olot va dominar el partit des dels primers minuts com va demostrar la vaselina de Xumetra al travesser just en el segon minut. Poc després, el jugador de L'Estartit va obrir el marcador rematant una centrada de Marc Mas. El Terol va empatar amb un gol de Gabi després d'un xut rebotat que es va colar a la poteria de Ballesté, però l'Olot no trigaria a reconduir la situació amb una jugada de Guzmán que va aca bar amb penal i l'expulsió d'Aspas El mateix Guzmán va fer pujar el 0-2 en el marcador (m.40). Xumetra, Guzmán i Marc Mas varen disposar de més opcions per fer el tercer, que finalment el va marcar Héctor Simón en el minut 60 després de controlar la pilota, retallar un contrari i clavar la rosca ben a prop del pal dret del porter local, Valera. I gairebé sense temps per celebrar el gol va arribar el quart de Guzmán, que va tornar a marcar el dia que s'estrenava com a golejador amb l'Olot. L'1-4 el va marcar després d'aprofitar un pa assada amb l'exterior d'Héctor Simón (m. 64).