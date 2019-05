L'Osasuna encara no pot celebrar l'ascens a Primera Divisió

A Pamplona ja estava tot preparat per començar les celebracions. Amb els tres punts assegurats a causa del descens administratiu del Reus, tot semblava indicar que ahir seria el dia, però la victòria de l'Albacete al camp del Majadahonda (2-3) obliga els navarresos a esperar uns dies més abans de començar les celebracions per l'ascens a Primera Divisió. Amb aquesta victòria, l'Albacete es col·loca amb 71 punts i es manté en la lluita per la segona plaça amb el Granada.

Quant al líder, la plantilla començarà aquest dilluns a preparar el partit de diumenge contra el Cadis, en el qual esperen que, amb una victòria o una punxada dels seus perseguidors, puguin ser de nou equip de Primera Divisió.