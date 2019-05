Marc Gasol jugarà la final de la Conferència Est a l'NBA

Milwaukee Bucks i Toronto Raptors lluitaran pel títol de la Conferència Est de la NBA després que la franquícia canadenca es fes amb el setè i definitiu punt del seu 'play-off' davant Philadelphia 76ers després d'imposar per 92-90 gràcies a una cistella en l'últim segon de Kawhi Leonard.

La decisió del segon finalista de l'Est va ser agònica i lluny del que havien estat alguns dels partits de la sèrie, finalment decantada a favor de l'equip de Marc Gasol que van fer valer el factor pista davant un rival que no es va rendir en cap moment i que esperava jugar-se les seves opcions finals en la pròrroga.

Després d'un partit tancat i amb alternatives, Jimmy Butler va situar l'empat a 90 amb una mica menys de cinc segons per al final de l'últim quart, temps suficient perquè Kawhi Leonard sentenciés el seu gran partit. L'aler, gran fitxatge per a aquesta temporada, va rebre el servei de banda de Marc Gasol i va anar botant cap a una de les cantonades per llançar el tir decisiu malgrat l'oposició de Joel Embiid. Aquest, després de tocar quatre vegades en el cèrcol, va acabar entrant per èxtasi de l'Scotiabank Arena.

Aquesta cistella va significar el punt número 41 de l'exjugador de San Antonio Spurs, que també va agafar vuit rebots, i que ho va acaparar gairebé tot. La seva millor ajuda va ser des de la banqueta a la figura de Serge Ibaka, autor de 17 punts i vuit rebots, mentre que Marc Gasol va aportar novament en defensa, amb nou dels seus onze rebots en el seu tauler i tres taps, encara que només va anotar set punts.

Per la seva banda, els Sixers van comptar amb la bona aportació del seu quintet titular, amb tots els seus components anotant dobles dígits en anotació, entre els quals van sobresortir Joel Embiid i Tobias Harris amb 21 i 11 rebots i 15 i 10, respectivament.