El Palafrugell, a un punt dels llocs d'ascens

El Palafrugell va sumar una important victòria dissabte a la pista del líder, el Lleidanet (4-9), i d'aquesta manera se situa a només un punt de la zona d'ascens a OK Lliga quan falten dues jornades per acabar el campionat, ja que el Manlleu, segon, va perdre. Per optar a pujar, el conjunt entrenat per Xavier Garcia ha de guanyar els dos partits que li queden i esperar que lleidatans o manlleuencs no guanyin un dels dos partits.