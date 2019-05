El Peralada depèn d'una carambola per salvar-se

El Peralada va fer un pas en fals gairebé definitiu cap a Tercera Divisió. Els alt-empordanesos van camí de seguir els passos del primer equip i la setmana certificaran el descens si no s'alineen els astres i es produeix una carambola. La desfeta d'ahir contra l'Alcoià combianda amb la resta de resultats fa que el Peralada ja només pugui aspirar la setzena posició que dóna dret a jugar el play-out. Totes les possibilitats de permanència passen per imposar-se al camp de l'Ejea en l'última jornada i esperar que el Castelló perdi contra el Barça B i el Terol també caigui al camp del Cornellà. En aquest cas el triple empat beneficiaria el Peralada, que evitaria el descens directe.

La situació és dramàtica per al segon equip del Girona que té tots els números de la rifa de caure a Tercera el proper cap de setmana. I això que ahir va tenir gairebé mitja salvació a la mà davant un rival directe com l'Alcoià a qui va tenir contra les cordes durant molts minuts. Un penal fallat per Paik (m.63) amb 2-1 al marcador i que hauria encarrilat la victòria va ser l'inici de l'enfonsament del Peralada. Els de Chicho van encaixar el 2-2 en l'acció immediatament posterior a l'aturada de Bañuz al penal de Paik i això va trencar un partit igualat fins aleshores.

Amb la tensió i els nervis lògics del que s'hi estaven jugant els dos equips, Peralada i Alcoià van evitar córrer gaires riscos a la primera part. El respecte va ser la tònica trencat només per un cop de cap de Rober. El Peralada trobaria el premi a la insistència en el temps afegit de la primera part quan Paik va transformar magníficament un llançament de falta directa. Amb l'1-0 es va arribar al descans.

A la represa, Bueno en l'intent de rematar un córner va evitar el gol olímpic de Paik. Del possible 2-0 es vqa passar a l'1-1 quan Vicente Pérez va pentinar una falta i va despistar Suárez. El Peralada reaccionaria de seguida i Montes tornaria avançar el filial gironí aprofitant el refús en curt de Bañuz. Tot semblava encarar-se del tot amb un penal a favor que, tanmateix, Paik va veure com Bañuz li aturava. En la jugada posterior al penal, el visitant Herlin va tornar a equilibrar el partit.

El Peralada va intentar buscar el tercer i Pachón va tenir-lo a prop. Tot i això, el destí li tenia reservat un final d'allò més dolorós i cruel. A només quatre minuts del final, Vicente Pérez sorprenia la defensa i feia el tercer gol visitant que ara sí, glaçava el Municipal. La derrota obliga ara el filial del Girona a guanyar a Ejea i esperar que Castelló i Terol perdin per tenir opcions de salvació.