La Bisbal obre el torneig de tennis femení més ambiciós

El quadre gran del IV Torneig Internacional de tennis femení Sol Gironès Open Catalunya Ciutat de la Bisbal arrenca avui amb el duel entre Ivana Jorovic (99 del món) i Renata Zarazúa (279 i vencedora de la primera edició de l'esdeveniment) com un dels plats forts. També ho serà l'estrena per primera vegada en una competició de terra d'un revolucionari sistema d'arbitratge electrònic batejat com Foxtenn, un ull de falcó millorat que diumenge ja es va estar provant i que, segons el president del CT Bisbal, Xavier Ponsatí, «té un percentatge d'error del 0%» a l'hora de decidir si les pilotes polèmiques han entrat.

El torneig de la Bisbal es consolida com un referent a Catalunya i com el segon més important d'Espanya. Fa, a més, el salt a la categoria de 60.000 dòlars en premis més hospitalitat i reunirà participants situades en el rànquing de l'ATP entre la 70 i la 200 del món. Dues tennistes gironines hi competiran, Aliona Bolsova i Paula Badosa, que avui jugaran en dobles i demà s'estrenaran en el quadre individual.

Ahir es va disputar la prèvia, que posava en joc els últims sis bitllets per al quadre gran de 32 jugadores. Les jugadores classificades són: Naiktha Bains, Rosa Vicens Mas, Dalma Galfi, Mirjam Bjorklund, Francesca Jones i Marta Kostyuk, jugadora ucraïnesa de només 16 anys i futura promesa del tennis mundial.

Les dues catalanes que competien ahir, Guiomar Maristany i Ester Lopez, van perdre els seus partits a la primera ronda de prèvia contra la sueca Mirjam Bjorklund i la russa Barbara Gracheva per 3/6 6/0 (10-8) i 6/1 6/1 respectivament. La jugadora de Begur Paula Badosa i la palafrugellenca Aliona Bolsova debuten demà. Les joves jugadores empordaneses són també caps de sèrie 6 i 8, i les dues catalanes amb els millors rànquings de la WTA. Badosa jugarà avui la primera ronda de dobles juntament amb la sèrbia Olga Danilovic. Les altres dues catalanes en el quadre, Eva Guerrero i Clàudia Hoste, també comencen demà.