El central Albert Blázquez seguirà un any més a l'Olot

La Unió Esportiva Olot ha confirmat la renovació d'Albert Blázquez per una nova temporada. Així, el defensa garrotxí jugarà per el cinquè exercici consecutiu amb el club vermell. El central de Besalú s'ha convertit en un fix en els esquemes de Garrido, jugant aquest últim any com a central amb molta solvència i amb el que ha sumat 130 partits defensant els colors del club.

Als seus 27 anys, Albert Blázquez fa temps que ha trobat l'estabilitat en un club de Segona B després de formar-se als filials de RCD Espanyol i Villarreal CF, fins i tot sent internacional estatal en categories inferiors. Just aquesta setmana, el defensa de Besalú i la UEO han arribat a un acord per donar continuïtat un any més a la seva carrera a La Garrotxa, la comarca on viu, treballa i on té la família i els amics. Futbolísticament, Blázquez s'ha adaptat perfectament a la posició de central en la defensa de tres.

Albert Blázquez ha declarat estar molt content amb "seguir a casa en aquest projecte de proximitat" i s'ha mostrat molt content per una "temporada notable" i creu que "poden superar la millor temporada de la història del club a Segona B".