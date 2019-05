El títol de campió de la Premier, l'única alegria en un any ben agredolç per al City Football Group

98 punts ha necessitat el Manchester City per guanyar el sisè títol de Premier League de la seva història. El quart en l'última dècada, coincidint amb l'arribada del City Football Group, propietat del xeic Mansour bin Zayed Al-Nahyan. El capital dels Emirats àrabs li ha anat de meravella al conjunt anglès, difícilment al podi del seu país durant molts anys, però ara un candidat habitual a guanyar la Lliga, a l'espera de fer el salt a Europa, on encara s'encalla. La fita de Pep Guardiola i companyia, però, ha estat l'única bona nova per al conglomerat. El City Football Group té, ara mateix, més d'un club de futbol sota la seva tutela. Cap d'ells ha aconseguit un èxit similar. Al contrari. S'han viscut més decepcions que no pas alegries, en una temporada agredolça.

La patacada més recent és la del Girona. No és matemàtic, perquè encara falta una jornada i d'opcions n'hi ha, encara que siguin rocambolesques i ningú hi compti. Però el descens serà una realitat tangible en uns dies. No hi ha volta de full. El City Football Group té un 44% de les accions del club de Montilivi, la mateixa participació que Pere Guardiola. Aquesta entesa va catapultar l'equip fa dos anys fins l'elit, però l'alegria ha durat ben poc. Una segona volta per oblidar i un seguit de despropòsits i decisions il·lògiques han acabat amb els gironins a la categoria d'argent. Aquest és un revés. N'hi ha d'altres, això sí.

El Club Atlètic Torque, de l'Uruguai, ha dibuixat una trajectòria ben similar. Amb els diners del City Football Group va aconseguir pujar a la màxima divisió del seu país. Però uns mesos enrere, al novembre, de nou la patacada. En una temporada per oblidar, l'equip consumaria el seu descens a la segona categoria, on ara mateix milita. El del NAC Breda és un cas similar. No forma part del conglomerat, però hi té un acord de col·laboració. Com el Girona, fa poques temporades. L'equip holandès també va pujar a l'Eredivisie el 2017. I ha estat ara, dos cursos després, quan ha baixat. És cuer, amb 22 punts i només 5 victòries en tota la Lliga. Uns números molt pobres.

Més tranquil està el New York City de Domènec Torrent. De moment és el quart classificat de la conferència est de l'MLS, el campionat dels Estats Units. El Melbourne City, de la seva banda, és cinquè a la Lliga australiana.