Griezmann posa el punt final a cinc temporades «increïbles» a l'Atlètic

El davanter Antoine Griezmann abandonarà l'Atlètic de Madrid. Així ho va comunicar ahir el mateix jugador al vestidor que dirigeix el tècnic Diego Pablo Simeone, així com també al conseller delegat Miguel Ángel Gil Marín. Després d'això, el propi club va penjar un video a les xarxes socials en què el futbolista comunicava la seva decisió. «Un cop de parlar amb tots em faltava fer-ho amb l'afició. Us vull dir que he pres la decisió de marxar, de veure altres coses i tenir nous desafiaments. M'ha costat decidir-me, però això és el que necessito. Us vull agrair l'estima d'aquests cinc anys en què he viscut moments increïbles que sempre recordaré». Un dels possibles destins de Griezmann és el Barça, club que ja va intentar sense èxit fitxar-lo l'estiu passat. No serà l'únic pretendent. També li van al darrere altres equips, com ara el París Saint-Germain o també el Manchester United. La seva clàusula, que s'havia disparat fins als 200 milions d'euros, es quedarà en 120 milions a partir del primer de juliol.

D'aquesta manera, Griezmann posa el punt final a una etapa que s'ha allargat durant cinc anys i en què ha disputat 256 partits. L'internacional francès i campió del món amb la seva selecció l'estiu de l'any passat marxarà havent marcat 133 gols. És el màxim realitzador de la història de l'Atlètic de Madrid en totes les competicions. Se suma així a la marxa del defensa Diego Godín, per la qual cosa a l'equip matalasser li espera una profunda reconstrucció.