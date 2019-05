Olot celebra el bitllet a la Copa

Històric va ser l'inici de Lliga de l'Olot fent 8 de 12 punts possibles, històrica va ser la primera volta de l'equip, que va estar 10 partits consecutius sense perdre, i històrica és la classificació dels garrotxins per a la Copa del Rei del curs vinent després de guanyar 1 a 4 a Terol i que el seu perseguidor, l'Ejea, perdés 1 a 0 a la Nova Creu Alta, contra el Sabadell (1-0). Precisament els arlequinats seran el darrer rival d'aquest curs, diumenge a les 18 h al Municipal, en un duel en què es jugaran la vida, perquè encara tenen risc de descens. S'espera una massiva presència d'afició del Sabadell a l'estadi.

L'Olot va confirmar la seva participació a la Copa del Rei 2019/20 de la millor manera i per la porta gran. Els de Garrido van golejar 1 a 4 el Teruel amb un gol de Xumetra, un altre d'Hèctor Simón i un doblet de Guzmán, que es va estrenar com a golejador amb l'equip garrotxí. «Dedico el gol al meu avi, que es va morir fa poc i era de Terol. Estic doblement satisfet», declarava Hèctor després del partit als micròfons de Ràdio Olot. «Una gran temporada en l'àmbit personal i col·lectiu. És per valorar aquesta classificació per a la Copa, hem de saber d'on venim i anar creixent. Aquest any hem mantingut el joc i la base de la plantilla, hem d'anar fent passos endavant. La Segona B és molt competitiva i costa molt guanyar», afegia el migcampista de Llançà.

Per a la competició de KO del curs vinent es classifiquen els 20 equips de Primera i els 22 de Segona, mentre que a Segona B ho fan els 7 millors de cada grup sense tenir en compte els filials; és a dir, 28 conjunts de la categoria de bronze. De Tercera Divisió hi participaran 32 equips: els 18 campions i els 14 subcampions amb millor coeficient, i el Llagostera serà un d'ells. Una altra novetat és que hi participaran 10 equips de la màxima categoria territorial. Els 20 campions de cada federació competiran entre ells per estar entre aquests 10. Cal recordar que totes les eliminatòries seran a partit únic fins a les semifinals, que tindran anada i tornada. La resta d'equips del grup tercer de Segona B que acompanyaran l'Olot a l'aventura de la Copa del Rei seran Atlètic Balears, que ja és campió després de guanyar 2 a 1 el Lleida a Son Malferit, Hèrcules, Cornellà, Badalona, Lleida i Ebre.