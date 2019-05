La vigent campiona al torneig de la Bisbal és eliminada tot just començar

El tret de sortida del quadre gran del Sol Gironès Open Catalunya Ciutat de la Bisbal es va viure ahir amb la disputa dels primers partits que van permetre començar a dibuixar les eliminatòries de vuitens de final. La jornada es completarà avui amb el debut de les empordaneses Paula Badosa i Aliona Bolsova, 133 i 141 classificades del rànquing ATP, respectivament. Totes dues aprofiten aquest torneig per preparar el seu concurs a Roland Garros, el segon Grand Slam de la temporada, que es disputarà la setmana vinent a París.

Tot esperant Badosa i Bolsova, la Bisbal va viure ahir partits d'allò més emocionants. Per començar, una sorpresa. La vigent campiona, Kathinka Von Deichmann, va caure eliminada tot just començar a mans de la belga Maryna Zanevska, que va imposar-se per 6-2 i 6-4. De la seva banda, Xiyu Wang, considerada com una futura promesa del tennis xinès als seus 18 anys, va guanyar la cap de sèrie número 7, Julia Glushko, en el partit més emocionant del dia: 6-3, 6-7 i 6-0. La jove Olga Danilovic va apuntar-se la victòria davant la mexicana Renata Zarazua -vencedora en la primera edició del torneig-, a la qual va derrotar per 6-2 i 6-3. També es van classificar per als vuitens de final la georgiana Ekaterine Gorgodze i la xilena Daniela Seguel.

A part de rebre la visita del president de la Reial Federació Espanyola de Tennis, Miguel Díaz, es va estrenar el sistema FoxTenn per primera vegada i en àmbit mundial en terra batuda. Un millorat ull de falcó que permet fer una visualització del bot real amb més de 130.000 fotografies per segon gràcies a 40 càmeres que compten amb la tecnologia més avançada del món.

Avui, a banda dels debuts de Paula Badosa i Aliona Bolsova, també s'estrenaran tres tennistes catalanes com són Georgina Garcia, Eva Guerrero i Claudia Hoste. Se'ls unirà la balear Rosa Vicens, classificada un cop superada la fase prèvia. La jornada es preveu ben igualada perquè jugaran les caps de sèrie 1, 3 i 4 del quadre gran: Mandy Minella, Stefanie Voegele i Marie Bouzkova.