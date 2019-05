Ackermann s'emporta la seva segona etapa en el Giro

El ciclista alemany Pascal Ackermann (BORA) es va imposar ahir en la cinquena etapa del Giro d'Itàlia en una jornada més curta que les precedents (140 quilòmetres) però passada per aigua en què el velocista va fer el seu doblet particular en aquesta «corsa rosa», amb arribada neta en la qual va superar el colombià Gaviria i sense canvis en una general liderada per Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Tom Domoulin va abandonar per la caiguda de dimarts.