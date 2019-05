El Bisbal vol «trucar a la porta»

«Ara el nostre motor és la il·lusió, no tenim cap pressió i, ja que estem aquí, volem gaudir de la fase i trucarem a la porta a veure què passa», explica el tècnic del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, Joan Ferrer, que diumenge rebrà el Badalonès en l'anada dels quarts de final de Copa Catalunya (18.00). La gran segona volta dels bisbalencs, que han guanyat 7 dels seus últims 8 de partits de Lliga, ha permès a l'equip de Terry Hopewell, Axel Poch, Joan Òdena o Marc Mateu, entre d'altres, acabar en la quarta posició del seu grup superant el CEB Girona per només una victòria i, per tant, jugar aquests quarts de final contra el campió de l'altre grup (Badalonès).

«El nostre objectiu era la permanència, i si podia ser sense jugar la promoció de descens, perfecte, però un cop ens vam salvar i hem acabat arribant fins aquí no podem renunciar a res», diu Ferrer sobre un tram final de temporada que, fins i tot, els podria acabar portant a l'ascens a Lliga EBA. Els quatre guanyadors d'aquesta eliminatòria de quarts de final jugaran una Final Four d'on surten els equips catalans que pugen a EBA; sobre el paper, els dos primers, però, en funció de les possibles renúncies d'equips aragonesos i balears, alguns anys han arribat a pujar tres i quatre catalans des de Copa Catalunya fins a la categoria, a la qual després del descens del Salt, el Quart s'ha quedat com a únic representant gironí.

Diumenge, «com ens passa des de fa anys i no només amb el primer equip», hi haurà molt bon ambient al pavelló de la Bisbal, on els locals intentaran aconeguir un resultat que generi dubtes a l'experimentada plantilla visitant de cara al partit de tornada al pavelló badaloní de La Plana. «Tenen jugadors com Cuesta, Marcos Morales, Riera... que són pura història del bàsquet català amb molta experiència a Lliga EBA, però ells crec que sí que tenen com a clar objectiu jugar la Final a Quatre i pujar, i intentarem que els entrin dubtes», diu Ferrer, que apostarà per provar de córrer i apujar el ritme de joc contra un rival que defensa molts minuts en zona amb jugadors com Pedro Cuesta, amb més de 40 anys. «Aquesta temporada hem estat una mica irregulars en el tir exterior, necessitarem tenir encert contra la seva zona», apunta Ferrer, que confia en la força de Hopewell per guanyar la lluita pel rebot contra un equip que «està acostumat a dominar-la».

El Bisbal arriba a l'eliminatòria contra el Badalonès després d'una espectacular segona part de la temporada, «hi havia un moment de la primera volta que estàvem amb 5 victòries i 5 derrotes i hem acabat amb 18 i 8 després de guanyar 7 dels últims 8 partits de Lliga», amb una dinàmica que els permet pensar que guanyar el primer classificat de l'altra no és una missió impossible. Això sí, passi el que passi aquest diumenge a la Bisbal i el proper cap de setmana a Badalona, «la temporada haurà estat fantàstica».