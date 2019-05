Convincents victòries de les gironines Paula Badosa i Aliona Bolsova

El quart dia de competició en el Torneig Internacional de Tennis Femení del Club Tennis La Bisbal va portar el debut en el quatre individual de les dues millors jugadores gironines de l'actualitat, Paula Badosa i Aliona Bolsova (les dues entre les 150 millors raquetes del món), que varen debutar amb dues convincents victòries contra l'eslovaca Kristina Kucova i la barcelonina Clàudia Hoste. Ara, la tennista de Begur i la de Palafrugell ja són a vuitens de final del quadre al costat de Mandy Minella (cap de sèrie número 1), Stefanie Voegele, Marie Bouzkova, Dalma Galfi, Yanina Wickmayer, Rosa Vicens, Naikhta Bains i la jove jugadora ucraïnesa guanyadora del Roland Garros Junior amb només 14 anys.

En el seu partit contra Kucova, que havia arribat a estar entre les 40 millors del món, Badosa va guanyar per un doble 6/4 amb molt ambient a les pistes del CT La Bisbal per veure un partit molt vistós. Bolsova va dominar més clarament Hoste, tot i la millora de la barcelonina en el segon set per 6/1 i 7/6.

Avui, a vuitens de final, Badosa s'enfrontarà a Rosa Vicens (a partir de les 12 del migdia) i Bolsova a Naiktha Bains (15.00).