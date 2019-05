L'afició del Sabadell transformarà Olot en una «petita Nova Creu Alta»

Fa cinc temporades, el Sabadell era a Segona Divisió lluitant per una plaça de play-off que els permetés somiar amb l'ascens a Primera. Cinc temporades després, els arlequinats són a Segona B jugant-se la permanència. Els d'Antonio Hidalgo disputaran l'últim partit del curs al Municipal d'Olot (diumenge, a les 18 hores), que serà testimoni de l'èxtasi o la decepció dels centenars d'aficionats sabadellencs que visitaran l'estadi dels garrotxins.

Dimarts es va anunciar des del club l'organització de desplaçament gratuïts per socis i penyistes a terres volcàniques i només 24 hores més tard, el Sabadell ja comunicava a través de les xarxes socials que havien emplenat 6 autocars i obrien un setè. Des de sabadell, ahir a la tarda es confirmava que havien superat les 700 entraaes per anar a Olot. Una victòria del Sabadell confirmaria la seva permanència a Segona B, mentre que un empat o una derrota els faria dependre dels resultats del Castelló, que juga a casa davant el Barça B, i del Terol, que visita el Cornellà. Per altra banda, els olotins tindran el privilegi de viure el partit amb la salvació a la butxaca i la classificació per a la Copa del Rei assegurada. El gran al·licient dels de Garrido seria sumar almenys un punt per superar els 48 i fer la millor temporada històrica de l'Olot a Segona B.

Un duel entre germans

En l'enfrontament de diumenge entre garrotxins i arlequinats es veuran les cares dos germans: José Martínez (Olot) i Ángel Martínez (Sabadell). El defensa i capità dels olotins ha perdut protagonisme aquesta temporada amb l'arribada d'Alan Baró, la reconversió d'Albert Blázquez a central i la irrupció del jove Lluís Aspar, però ha disputat 13 partits en què ha demostrat que l'experiència és un grau i als seus 35 anys encara té coses per aportar a l'equip. Per altra banda, Ángel Martínez està disputant la seva segona temporada a Sabadell i s'ha convertit en una peça clau al mig del camp dels arlequinats. El de diumenge podria ser el seu 34è partit de la temporada com a titular dels 38 totals.

Guzmán s'estrena amb un doblet

Aquesta està sent una temporada d'estrenes per als jugadors de l'Olot. Alfredo va marcar el seu primer gol a Segona B en la victòria per 2 a 0 davant el Conquense, Pedro del Campo es va estrenar com a golejador amb la samarreta olotina en el 2 a 2 davant el Vila-real B al Municipal i Ivan Guzmán s'ha sumat a les estrenes marcant, diumenge, un doblet en la victòria dels garrotxins per 1 a 4 a Terol. «Molt content pels gols, però sobretot per assolir l'objectiu de classificar-nos per a la Copa del Rei», valora el badaloní, el qual assegura que després d'assolir la permanència i classificar-se per a la Copa «l'equip vol aconseguir l'últim objectiu, fer la millor temporada històrica del club a Segona B». Amb un empat a l'última jornada, a casa, davant el Sabadell, aquesta meta estaria assolida.

L'extrem, de 28 anys, va arribar a l'Olot fa dos estius per reforçar una plantilla que acabava de tornar a la Segona B i estaria entrenada per Martín Posse, fins que l'argentí fos destituït al mes de novembre. Va ser el tercer reforç dels garrotxins després que ja s'anunciessin els fitxatges de Jordi Masó i Barnils, i un dels motius de la seva arribada va ser la polivalència. Tant al Badalona, com a l'Hospitalet o al Sant Andreu, el badaloní va actuar d'extrem tant per la banda dreta com per l'esquerra, però en el club escapolat ja havia tastat la posició de carriler, la qual ocupa actualment al conjunt de la Garrotxa. «Ja hi havia jugat a Badalona i m'hi sento molt còmode. Soc un jugador amb molt recorregut i tenir tota la banda m'agrada».