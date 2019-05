El Peralada deixa clar que el contracte de filiació amb el Girona és vigent

Davant dels dubtes, contundència. En les últimes hores, i arran de l'anunci de Nitus Santos com a nou director esportiu del Peralada, mentre la continuïtat a Segona Divisió B penja d'un fil, s'ha especulat amb un possible divorci entre el Girona i el conjunt alt-empordanès. Lluny d'això, el Peralada va refermar el lligam mitjançant les xarxes socials: «L'acord de filiació entre el CF Peralada i el Girona FC, vigent fins a la temporada 2020/21, és explícit pel que fa al fet que el vessant esportiu és responsabilitat exclusiva del Girona FC. El nomenament del Sr. Nitus Santos com a director esportiu del CF Peralada no inclou en les seves tasques intervenir en la gestió esportiva del Peralada-Girona B». El seu president, Miquel Llobet, ja va enviar un missatge semblant fa un parell de dies, que acabava així: «Les especulacions són lliures, la realitat és la que és».