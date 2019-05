Terry Hopewell: El Bisbal com a «trampolí» al bàsquet professional

«La nostra proposta per quedar-se és clar que la tindrà, però si el seu pas per la Bisbal li serveix per fer el salt a una lliga professional o semiprofessional nosaltres ens n'alegrarem molt, perquè com a jugador i, sobretot, com a persona s'ho mereix».

Joan Ferrer parla així de Terry Hopewell, el pivot nord-americà que el Bisbal Bàsquet va fitxar a principi de temporada perquè els ajudés a consolidar l'equip a Copa Catalunya, i s'ha acabat convertint en un referent dins i fora de la pista, on s'ha fet estimar per la gent del club des del primer equip fins als equips de base, on ajuda molts entrenadors amb els nens.

Ferrer està convençut que Hopewell podria jugar a bon nivell a categories d'un nivell equiparable a LEB Plata després del domini de joc que ha exhibit a Copa Catalunya, tot i que abans d'arribar a la Bisbal havia estat una temporada sense jugar als Estats Units.