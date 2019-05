Bartomeu reitera tot el seu suport a Ernesto Valverde

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va reiterar ahir el suport de l'entitat cap a la gestió de l'entrenador, Ernesto Valverde, malgrat la inesperada eliminació dels blaugranes a mans del Liverpool en les semifinals de la Lliga de Campions. «L'Ernesto, ja ho va dir l'altre dia, té el suport del president i de la directiva, perquè és l'entrenador que volem, té contracte en vigor i estem molt contents amb ell», va afirmar el mandatari durant l'acte de presentació del llibre Kubala, de Manuel Ibañez Escofet, a la Casa del Llibre de Barcelona.

El president de l'entitat blaugrana va recordar també que el de Valverde és «un projecte a mig i llarg termini» i que el preparador extremeny fa mesos que planifica, amb la secretaria tècnica, el curs que ve. «La planificació de la temporada vinent està en marxa des de fa temps, ja hi ha jugadors fitxats i seguirem parlant quan passi la final de Copa», va subratllar Bartomeu, qui va assegurar que el resultat de la final de Sevilla «no serà determinant» en relació amb el futur inquilí de la banqueta. «Venim d'una derrota dolorosa i cal recuperar l'ànim, la il·lusió i les ganes de competir, però ens estem recuperant de l'eliminació europea», va dir.



Ter Stegen no jugarà a Eibar

Per la seva banda, el porter Marc-André Ter Stegen, amb unes molèsties al genoll dret, es perdrà el partit de demà al camp de l'Eibar. No hi ha temps de baixa establert, per la qual cosa caldrà veure si arriba a temps per la final de Copa tot i que en aquesta competició el titular habitual ha sigut Jasper Cillessen.