Els comerciants associats de Figueres rebran el carnet de la Unió

Comerç Figueres i Associació i la UE Figueres han arribat a un acord pel qual tots els membres de l'associació que ho desitgin rebran un carnet de soci gratuïtament per a la temporada vinent (2019-20). Recuperar la proximitat amb les empreses i comerços de la ciutat és un dels objectius que s'ha marcat la nova directiva del club. Els associats interessats hauran de fer la sol·licitud abans del 15 de juny a info@comercfigueres.com i el club s'hi posarà en contacte. El carnet serà nominatiu i donarà dret a poder veure tots els partits del primer equip a l'estadi, excepte els considerats d'ajuda al club o els que estiguin acordats com de pagament i on s'hagi de pagar entrada igual que la resta de socis de l'entitat. D'altra banda, els associats gaudiran de descomptes en cas que vulguin algun altre carnet addicional i també condicions especials per promocionar el seu negoci a l'estadi.