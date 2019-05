Fenerbahçe-Efes i Reial Madrid-CSKA: la lluita per ser a la final de l'Eurolliga

El Pavelló Fernando Buesa Arena de Vitòria serà l'escenari aquest vespre d'una de les grans cites del bàsquet mundial de la temporada. La Final Four de l'Eurolliga obre el foc avui amb les semfinals que disputaran l'Anadolu Efes i el Fenerbahçe (18.00) i el CSKA de Moscou i el Reial Madrid (21.00). Dos duels apassionants que definiran la gran final de diumenge (2/4 de 9). El Reial Madrid del tècnic vitorià Pablo Laso intentarà revalidar el títol aconseguit la temporada passada. Movistar+ oferirà els duels.

El derbi turc obre avui la jornada. El Fenerbahçe de Zeljko Obradovic arriba com un dels favorits després d'una temporada amb molt poques derrotes però amb baixes importants, les del francès Joffrey Lauvergne i l'italià Luigi Datome. Per la seva banda, l'Anadolu Efes torna a una Final Four després de 18 anys i ho fa en bona forma, després d'eliminar el Barça a quarts de final a Istanbul (80-71) i amb grans protagonistes, com Moerman i Larkin. El Madrid, vigent campió, encara la seva sisena participació a una Final Four en els darrers 8 anys amb l'objectiu de reeditar el títol.