Granero està segur que l'Espanyol, tard o d'hora, competirà de nou a Europa

El migcampista de l'Espanyol, Esteban Granero, va assegurar ahir que l'Espanyol tornarà a «Europa» tot assegurant que no sap «si serà aquest any o el següent», i va destacar la motivació del vestidor per intentar-ho aconseguir aquest cap de setmana. «Arribem al final amb garanties, som conscients que és un partit important i necessitem una victòria. L'afrontem amb tota la nostra força», va dir. A més de guanyar la Reial Societat, l'Espanyol també necessita que el Sevilla s'imposi a l'Athletic per tancar la temporada en la setena posició i així accedir a l'Europa League.