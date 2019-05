El Llagostera és un autèntic especialista en disputar promocions

Seria injust que els últims dos descensos taquessin la trajectòria més recent del Llagostera, un club que no fa pas tants anys militava a les categories regionals del futbol i que, a còpia de fer la feina ben feta, va escalar categories fins tastar el món professional. Perquè la història d'aquest club, almenys la més propera en el temps, s'explica tot mirant cap amunt, superant obstacles i pujant de divisió com si d'una rutina es tractés. Ara, a Tercera i després de baixar un parell de cops en poc temps, tindrà l'oportunitat de canviar de nou la direcció del seu rumb. S'ha classificat matemàticament pel play-off d'ascens a Segona B tot superant les expectatives inicials i es presentarà a l'última jornada al capdavant de la classificació del seu grup. Tornarà, per tant, a jugar una promoció en què l'equip blaugrana és un especialista.

Són ja cinc les promocions que el Llagostera ha jugat des que l'any 2005 va iniciar la seva aventura ascendent. Sis, si es compta la que afrontarà en breu. A l'espera del que passi aquest any, les anteriors tenen un denominador comú: l'èxit. Només s'ha quedat sense premi una vegada. La resta de cops, ha pujat sempre. Garantia d'èxit, la d'un equip que quan es troba en una situació així sol respondre. Tots els salts de categoria d'aquest període s'han produït amb Oriol Alsina a la banqueta. Precisament, l'actual entrenador. El primer ascens arribava el 2005. L'equip passava de la Segona a la Primera Regional, superant el Verges i el Porqueres. Tres anys més tard arribaria el segon salt de categoria. Va ser el 2008, amb el Llagostera jugant els seus partits a Santa Cristina perquè s'estava insal·lant la gespa municipal al Municipal. En aquella ocasió, va ser necessari desfer-se del Martorell per pujar a Primera Catalana. A Tercera s'hi va arribar un any després, però sense haver de jugar cap promoció. D'allà, l'històric salt a Segona B arribaria el 2011. En aquella ocasió, van ser campions del seu grup i, per tant, en van fer prou amb guanyar una eliminatòria. La víctima, el Cerceda (2-0 al Municipal i 0-1 a terres gallegues). Després de tres temporades a la categoria de bronze, nova promoció i un altre èxit. Aquest, el més recordat. Es va eliminar l'Avilés i el Nàstic per pujar a Segona A. S'havia perdut abans amb el Racing en l'eliminatòria de campions, però el conjunt blaugrana va aprofitar la repesca.

Fins a cinc promocions i totes elles finiquitades amb èxit. Ara bé, una d'elles, la més recent, no va acabar gens bé. Es va produir ara fa justament un any. En aquesta ocasió, era el play-out per intentar no perdre la categoria. L'anada, al Municipal, es va tancar amb un empat sense gols (0-0). Calia marcar a Merkatondoa però el Llagostera no ho va fer. L'1-0 final els va condemnar al descens. La primera oportunitat per refer-se d'aquest cop arribarà ben aviat.



Ascó, última parada

L'últim pas abans d'encetar el play-off és saber si el Llagostera l'afrontarà com a primer o segon de grup. La cosa canvia, i bastant. Si tanca la Lliga regular liderant, en farà prou amb superar una eliminatòria per tornar a Segona B; és més, de perdre, no quedaria eliminat de bones a primeres sinó que tindria una nova oportunitat, amb dues rondes per davant. Si és segon, li tocarà batre a tres rivals per pujar de categoria. Per ser primer, l'equip d'Alsina ha de fer un millor resultat que l'Hospitalet. Els riberencs reben el Reus B Cambrils, setè i sense res en joc. El Llagostera visitarà un Ascó ja descendit. Ho farà amb les novetats de Pitu i Amantini a la convoctòria, però no tothom estarà disponible. Són baixa Maimi, Bigas i Gil Muntadas.