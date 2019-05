El Nàstic confirma que Xavi Bartolo serà l'entrenador la temporada vinent

El Nàstic jugarà la temporada vinent a la Segona Divisió B després de confirmar-se el seu descens. El president Josep Maria Andreu va comparèixer ahir davant dels mitjans per demanar perdó pels resultats d'aquest curs i per explicar que Xavi Bartolo, amb passat al club grana com a tècnic i jugador, serà el nou entrenador amb el repte d'aconseguir l'ascens. «Som els primers dolguts per aquesta situació. La temporada ha sigut molt difícil i demanem disculpes a tothom. Però ara comencem un nou projecte amb l'objectiu de tornar el més aviat possible al futbol professional», va dir.