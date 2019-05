Sarrià també vol ser de plata

La generació de jugadors que el 2014 va guanyar el bronze al campionat d'Espanya d'handbol juvenil ha continuat creixent i és a les portes de certificar un nou èxit. El Sarrià, flamant campió de la lliga de Primera Nacional després d'una temporada rodona, obre avui a Avilés la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata amb més ambició que mai i admetent, obertament, que va a per totes. Arnau Rovira, Martí Arnau, Pau Guitart, David Mariscal i companyia tenen un nou repte per endavant. Però per aconseguir-lo, hauran de superar l'Avilesina, el Maristas Algemesí i el Calvo Xíria. Només un s'endurà el premi.

Nitu Pórtulas, per temes laborals, és l'únic jugador que no ha pogut viatjar a Astúries i es manté la incògnita de si podrà afegir-se a l'expedició durant el cap de setmana. Ell, amb Ballester, són els dos únics supervivents d'aquell Sarrià que el 2011 va disputar la fase d'ascens a Palau i on tot i endur-se l'ascens, hi van acabar renunciant. Ara les coses són molt diferents. La nova directiva que va entrar l'estiu passat va escriure l'objectiu de la Divisió d'Honor Plata al seu full de ruta més immediat i, de moment, el projecte s'hi adreça a bon ritme. «No ens agafem la fase amb pressió. La directiva vol pujar a mig termini. No ens esperàvem estar tan amunt tan aviat, ens hi hem trobat, i ho provarem. Hi ha rivals que tenen molta més obligació de pujar que nosaltres perquè estan construïts amb aquest objectiu», relatava ahir Pere Coll, el tècnic que quan tot just arrencava la temporada, va haver d'assumir la direcció de l'equip per la marxa de Josep Espar a Polònia.

«Tenim un equip jove, de casa, amb nanos de 23-24 anys que formen part de la quinta de 2014, bronze al campionat d'Espanya juvenil», recorda l'entrenador, que ha tingut Jordi de Toro com a col·laborador a la banqueta. Sobre els rivals explica que «sembla que no hi un favorit clar. L'equip de casa, per allò del suport del públic, sempre és favorit, però això pot ser una arma de doble tall si els genera pressió i ansietat». Precisament l'Avilesina serà el rival avui en l'estrena (20.15), en un duel que pot marcar tendència. Per Pere Coll, tant Maristas Algemesí com Calvo Xíria, els altres dos competidors en discòrdia, «són equips fets per pujar, habituals en aquesta mena de fases d'ascens».

El Sarrià no estarà sol a Avilés perquè més d'un centenar de seguidors s'han mobilitzat per seguir la competició que els pot acabar portant a Plata. A l'horitzó s'hi visualitzaria la recuperació del gran derbi gironí contra el Bordils, a més, a la segona divisió de l'handbol espanyol. «Estaria molt bé poder tornar-ne a gaudir, però hem d'anar pas a pas. Primer la fase», deia ahir Pere Coll.