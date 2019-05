El Barça femení afronta contra el Lió una històrica final de la Lliga de Campions

El FC Barcelona jugarà aquesta tarda a Budapest un partit històric (18.00, Gol TV/Barça TV), en ser el primer club espanyol a jugar una final femenina de la Lliga de Campions, i ho farà contra el gran dominador del torneig, l'Olympique de Lió. El favoritisme recau completament sobre el quadre francès, vencedor del màxim torneig continental en les tres últimes edicions (compta amb cinc trofeus), ja que el Barça, malgrat haver estat un dels equips més competitius a Europa en l'últim lustre, es troba molt lluny del poder de l'Olympique.

Els últims anys, el conjunt femení del Barcelona no ha pogut aconseguir el campionat espanyol, que se li resisteix per quart curs consecutiu, però en canvi en la Lliga de Campions ha fet un pas ferm com mai abans ho havia fet cap club de la Lliga espanyola, ja que va arribar a una semifinal (fa dos anys), a quarts (l'any passat i ara en fa tres) i a la final d'aquesta temporada.