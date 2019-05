El Bordils celebrarà avui la permanència rebent l'Adrianenc al Blanc-i-verd (19.00)

Amb la feina feta i la permanència matemàtica a la butxaca, el Bordils celebrarà avui amb la seva afició que continuarà un any més a Divisió d'Honor Plata, seran set temporades consecutives a la segona màxima categoria de l'handbol estatal, rebent un Sant Martí Adrianenc (19.00) que s'està jugant la continuïtat a la categoria amb equips com Amenábar, Agustinos i Palma del Rio (els dos primers s'enfronten entre ells). «No crec que ningú dubti de nosaltres, hem preparat el partit com cada setmana i sortirem a guanyar com fa sempre el Bordils» , va deixar ahir clar el tècnic local, Sergi Catarain, que només té el dubte de Joan Vilanova, malalt tota la setmana. «La gent que ha anat arrossegant molèsties tot l'any té ganes d'acomiadar la temporada jugant», reconeixia Catarain que destacava «toca celebrar un èxit i important com és la permanència aprofitant que ens ha tocat l'últim partit a casa».

Un cop acabada la Lliga, el Bordils encara haurà de jugar la Copa Catalana i, per això, Sergi Catarain creu que ja hi haurà de temps de parlar amb el club sobre el seu futur i del projecte de cara al setè any a Plata: «Ens asseurem amb el club a parlar de tot plegat, encara és aviat i primer hem de celebrar la permanència».