L'Espanyol rep la Reial Societat en l'última jornada de Lliga amb Europa en joc

L'Espanyol rep aquesta tarda la Reial Societat (16.15 hores), en l'últim partit de la temporada, amb la classificació europea en joc. L'equip català necessita una victòria de forma imperiosa per assaltar la setena plaça del campionat. A més d'aquest triomf, els de Rubi han d'esperar que el Sevilla guanyi l'Athletic al Sánchez Pizjuán. Qualsevol altra combinació no funcionarà per classificar-se per a Europa.

El vestidor de l'Espanyol arriba al partit molt motivat. El creixement de l'equip en les últimes jornades ha estat notable i tots els futbolistes són conscients de la importància del duel tant per a la institució com per a la seva afició.

La Reial Societat esgotarà en l'última jornada les seves opcions d'entrar en la setena plaça, per a la qual cosa necessita guanyar l'Espanyol, que té similars opcions si venç en aquest partit, encara que tots dos miraran de reüll al Sánchez Pizjuán ja que necessiten una derrota de l'Athletic per consumar el seu somni europeu. Els dos equips tenen l'ocasió de tancar de forma brillant el curs.