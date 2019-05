El Sarrià fa un altre pas cap a l'ascens a Divisió de Plata

El Sarrià ha fet aquesta tarda un altre pas endavant en la seva lluita per pujar a la Divisió d'Honor Plata superant per 21-25 el Maristas Algemesí. El triomf col·loca els de Pere Coll amb 4 punts i demà es jugaran el salt de categoria contra el Calvo Xíria (10.00). Els gironins, igual com divendres contra l'Avilesina, han anat sempre per davant en el marcador, tot i que no han pogut respirar tranquils fins la recta final de la segona part, quan han aconseguit situar-se 16-20. Fins aleshores, el duel s'havia convertit en un intercanvi de cops que el Sarrià dominava amb dos o tres gols d'avantatge, sense poder desempallegar-se del rival.

Les coses han començat molt bé per al Sarrià a la primera part perquè de seguida s'ha posat per davant. En els primers minuts ha arribat a dominar per 2-7 però el Maristas Algemesí ha començat a retallar diferències i s'ha arribat a posar 8-9, resultat amb què s'ha arribat al descans. Els gironins han estat pràcticament sense anotar els últims deu minuts de la primera part.

A la represa el Sarrià ha reaccionat posant-se 9-12, però això tampoc li ha servit per anar-se'n i el Maristas Algemesí ha contraatacat amb un intercanvi de gols. Amb el 16-20 els gironins han fet un pas endavant i han arribat a dominar de cinc, 17-22, però dos gols seguits dels valencians han posat emoció als últims minuts. El 19-23 d'Arnau Rovira i el 20-24 de Pere Arnau, de penal, han consolidat l'avantage, sentenciant a la contra amb el 20-25 de Guillem Lozano i convertint en anècdota la darrera diana del rival.