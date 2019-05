El Sarrià fa el primer pas

Encara que el més important és com s'acaba, i més en una fase d'ascens, engegar la maquinària a bon ritme i començar amb bon peu també pot arribar a ser determinant. El Sarrià, decidit a anar per totes i fer el salt de categoria, no s'està per romanços i ahir, en el primer dels tres partits que haurà de disputar camí de la Divisió d'Honor Plata, va guanyar. Un primer pas. Va fer-ho demostrant que, si s'hi posa, pot ser una piconadora. Va dominar de principi a fi l'Avilesina, un rival que només va poder maquillar el resultat al tram final. Un bon resultat per encarar els dos propers tests, que seran d'allò més exigents.

Amb només set gols encaixats. Així va tancar el conjunt Pere Coll la primera meitat. Un 7-13 al descans que ho deia tot. «Hem sortit molt forts. Ells són un equip jove i molt ràpid i sabíem que ens tocaria defensar a mort i no deixar-los pensar. Així ho hem fet», valorava el tècnic. Les diferències van arribar a ser de 8 gols i només un canvi de defensa a la segona part («ens ha costat una mica més») va fer que el marcador no es disparés. Amb una victòria al sac, el Sarrià torna a jugar avui. Ho farà a partir de les 6 de la tarda contra l'Algemesí, que ahir va perdre davant el Calvo Xiria (26-29). «Estem contents per la victòria però això no s'atura i no ens podem relaxar. Ens esperen dos rivals molt forts. El proper és un equip experimentat, amb una defensa molt forta. Però ve de perdre, haurem de jugar amb la seva ansietat», avisava Coll.