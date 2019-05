Alemanya El Bayern confirma el títol de Lliga

El Bayern continua regnant a la Bundesliga. És la setena consecutiva per a un club acostumat a assaborir l'èxit. En tenien prou amb un sol punt davant l'Eintracht, però Kovac va decidir que calia acomiadar Robben i Ribéry com es mereixen. Victòria per 5-1 i títol per als baveresos. El Borussia Dortmund no va fer el miracle. Robben i Ribéry van centrar tots els focus en la prèvia del partit. Dos mites. Dos jugadors emblema del club que s'acomiadaven i que ho van fer amb nou títol de Lliga.