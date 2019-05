El Figueres acaba la Lliga tranquil davant del Sant Andreu

L'any del centenari havia de prometre, però al final el Figueres s'haurà de conformar amb acabar la temporada 2018-19 sense patir. Tampoc està malament. Els homes de Xavi Agustí visiten aquest migida el Narcís Sala (12 h), on trobaran un Sant Andreu que després de despenjar-se de les opcions de fer el play-off per un punt tampoc té res en joc. Un partit intranscendent per a dos equips que ja tenen els deures fets i només esperen tancar el curs amb la millor versió possible. Els figuerencs són catorzens de Tercera amb 46 punts.